كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الصكوك الإسلامية للأضاحي تُعد من الوسائل الشرعية الحديثة التي تيسّر على المسلمين أداء شعيرة الأضحية، خاصةً لمن لا يستطيع الذبح بنفسه أو لا يجد وسيلة مناسبة لتوزيع اللحم على مستحقيه.

وأوضح الشيخ أحمد خليل، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن صك الأضحية هو توكيلٌ من المضحِّي لجهة موثوقة – مثل وزارة الأوقاف أو الجهات المعتمدة رسميًا – للقيام بشراء الأضحية وذبحها وتوزيعها في الوقت الشرعي للأضحية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم وفق ضوابط شرعية دقيقة، تضمن صحة الأضحية ووصولها إلى الفقراء والمحتاجين.

وأكد أن دار الإفتاء المصرية وكبار العلماء أفتوا بجواز هذا النوع من التوكيل، بشرط أن تذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعًا، وأن يتحقق التوكيل قبل دخول وقت الذبح، مع وجود نية المضحي عند شراء الصك.

وشدد على أن صكوك الأضاحي تُمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي، وتضمن وصول لحوم الأضاحي إلى أكبر عدد من الفقراء في مختلف المحافظات، داعيًا إلى الإقبال عليها من خلال الجهات الرسمية لضمان الشفافية والضوابط الشرعية.

اقرأ أيضًا:

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل الصلاة الفائتة دين على العبد يجب قضاؤه

هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. أزهري يوضح الطريقة الصحيحة