ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم تشغيل صوت القرآن الكريم طوال الليل أثناء النوم، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، اليوم الأربعاء: "لا حرج إطلاقًا في أن يترك الإنسان صوت القرآن الكريم يعمل وهو نائم، فذلك لا شيء فيه شرعًا، بل قد يكون فيه خير وبركة وطمأنينة، لأن سماع القرآن فيه سكينة ورحمة".

وأوضح أن قوله تعالى: {فإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون}، فسّره بعض العلماء بأنه خاص بخطبة الجمعة، والبعض الآخر قال إنه يشمل كل مواضع قراءة القرآن، ولكن المقصود هو الإنصات عند الاستماع إذا كان الإنسان حاضرًا واعيًا متفرغًا، أما إذا نام أو انشغل بغير عمد، فلا إثم عليه.

وختم أمين الفتوى: "تشغيل القرآن أثناء النوم لا حرج فيه، بل كثير من الناس لا يستطيعون النوم إلا على صوت القرآن الكريم لما فيه من راحة نفسية وسكينة، وهو أمر لا يمنعه الشرع ولا يُؤاخذ عليه الإنسان".

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