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الأزهر للفتوى: احترام الكبير في الإسلام خُلق رفيع ودليل على كمال الإيمان

04:50 م الأحد 15 يونيو 2025

مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية

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كتب-محمد قادوس:

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أن احترام الكبير خلقٌ عظيم وأدب رفيع من آداب الإسلام التي أمر بها وحض عليها، وجعلها دليلًا على حسن الإسلام والخلق.

وأستشهد المركز بقول سيدنا رسول الله ﷺ:" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا". [أخرجه الترمذي].

وأوضح الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: بعض من مظاهر احترام الكبير، الترفق به، وقضاء حوائجه، ومعاونته، ومُخاطبته بلطف وأدب، وترك القبيح في حضرته، وتقديمه في الجلوس والحديث، ونحو ذلك؛ مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «لقَدْ كُنْتُ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عنْه، فَما يَمْنَعُنِي مِنَ القَوْلِ إلَّا أنَّ هَا هُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي». [متفق عليه].

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