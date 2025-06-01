حكم الاعتماد على الساعات الذكية لتحديد أوقات الصلوات.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الاعتماد على الساعات الذكية والتطبيقات لتحديد أوقات الصلوات، وهل يجوز ذلك شرعًا.

كانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: هل يجوز الاعتماد على الساعات الذكية والتطبيقات الإلكترونية في تحديد أوقات الصلوات؟، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، قائلة: نعم يجوز الاعتماد على تلك التقنيات الحديثة متى أجيزت من قبل الُمختَصِّين، وكانت مضبوطة وفق توقيت بلد مستخدمها، وإلَّا فلا.

حكم الصلاة فترة من الوقت في غير اتجاه القبلة

ما حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة؟.. سؤال كانت دار الإفتاء المصرية، تلقته وأجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، قائلة إن الانحراف المعفو عنه في الصلاة لمن لم يكن عند الكعبة هو ما يڪون في حدود ربع الدائرة من جهتها؛ وهو 45 درجةً يمينًا، ومثلُها شِمالًا، وعدم تجاوز هذا الحد يجعل المصلي مستقبلًا القبلة.

وأضافت أن الانحراف المعفو عنه في الصلاة عن سَمْتِ الڪعبة المشرَّفة شرعًا لمن لم يكن عند الكعبة هو ما يڪون في حدود ربع الدائرة من جهتها؛ وهو 45 درجةً يمينًا، ومثلُها شِمالًا، وما دام المصلي متوجهًا إلى القبلة في حدود ذلك غير مجاوِز له؛ فإنه يڪون مستقبلًا القبلة، ولا يُعَدُّ منحرفًا عنها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

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