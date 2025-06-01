كتب- محمد قادوس:

تحدث الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، وهو بجوار الحبيب المصطفى- صلى الله عليه وسلم- بالمدينة المنورة عن الأجواء الإيمانية المفعمة بالسكينة والاستعدادات الروحانية لأداء مناسك الحج.

وقال أحد علماء الأزهر الشريف، من أرض الحبيب المدينة المنورة، حيث الجمال والأنس والقبول، نستشعر القرب من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونستعد لنفحات أعظم شعيرة في الإسلام، ألا وهي الحج".

وأضاف قابيل، خلال حوار عبر زووم، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة" الحياة": أن النبي- صلى الله عليه وسلم- هو خير من أحرم من المدينة، وخير من وقف بعرفة، وخير من طاف وسعى ونحر وقصّر، وخير من دعا ربه في عرفات وفي مزدلفة، فأفعال الحبيب هي النور الهادي لكل حاج ولكل قلب مشتاق.

وفي رسالة خاصة لمن لم يُكتب له الحج هذا العام، قال الدكتور قابيل: "لكم هديتان عظيمتان من جوار النبي صلى الله عليه وسلم؛ الأولى: صلاة الفجر في جماعة ثم البقاء في المصلى إلى شروق الشمس، كما علّمنا النبي، فلك أجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة، أما الهدية الثانية فهي دعاء نردده من القلب صباحاً ومساءً: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاةً تُبلغني بها مكة المكرمة، وسلاماً يُبلغني به المدينة المنورة»، فمن داوم على هذا الذكر فتح الله عليه أبواب الوصول وزيارة الحرمَين الشريفَين مرات ومرات بإذن الله".

كما دعا إلى اغتنام فضل الأيام العشر من ذي الحجة، قائلاً: "الله سبحانه وتعالى أقسم بها: (وَالْفَجْرِ \ وَلَيَالٍ عَشْرٍ)، فهي أيام غالية عند الله، وهي موسم للنفحات والطاعات، وعلينا أن نستثمرها في الصلاة، الصدقة، الدعاء، الذكر، برّ الوالدين، صلة الرحم، وكل عمل صالح، فالجنة غالية، وهذه الأيام فرصتنا للفوز بها".

ودعا: "اللهم احفظ الحجاج، وبارك في القائمين على خدمة بيتك الحرام، واجعل لمصرنا وأمتنا العربية والإسلامية الأمن والأمان، واملأ الأرض كلها بالسلام، فديننا دين السلام، ونبينا نبي السلام، والجنة هي دار السلام".

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