أحكام الحج والعمرة (6).. علي جمعة يوضح سنن العمرة المتعلقة بالأركان

كتب - علي شبل:

مع اقتراب موسم الحج 2025 وأداء ملايين المسلمين فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وأداء العمرة، يوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أهم أحكام الحج والعمرة الشرعية والتي يحرص الكثيرون على معرفتها قبل أداء الشعائر الدينية.

وفي الحلقة السادسة من سلسلة حلقات ينشرها الدكتور علي جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح فضيلة المفتي الأسبق سنن العمرة، وهي سنن تتعلق بالأركان، ومنها لا يتعلق بالأركان.

- الذي يتعلق بالأركان هي:

1- سنن الإحرام : هي : الاغتسال، وتطييب البدن لا الثوب، وصلاة ركعتين، يفعل هذه الثلاثة قبل الإحرام. ثم التلبية عقب النية ، والتلبية فرض في الإحرام عند الحنفية خلافا للجمهور، ويسن للمعتمر أن يكثر من التلبية منذ نية الإحرام بالعمرة إلى بدء الطواف باستلام الحجر الأسود ، عند الجمهور ، وقال المالكية المعتمر الآفاقي يلبي حتى يبلغ الحرم ، لا إلى رؤية بيوت مكة ، والمعتمر من الجعرانة أو من التنعيم يلبي إلى دخول بيوت مكة.

2- سنن تتعلق بالطواف : ويسن له أن يضطبع في أشواط طوافه هذا كلها, والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه اليمنى , ويرد طرفيه على كتفه اليسرى ويبقي كتفه اليمنى مكشوفة, كما يسن للرجل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى, ويمشي في الباقي, وليكثر المعتمر من الدعاء والذكر في طوافه كله.

3- ركعتي الطواف : يسن له صلاة ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام.

4- سنن تتعلق بالسعي : تسن الموالاة بين السعي والطواف ، ونية السعي ، والسعي الشديد بين الميلين الأخضرين ، كما تسن الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور، وهي شرط لصحة السعي عند المالكية.

- ومنها لا يتعلق بالأركان وأفعالها :

• الشرب من ماء زمزم : لما ثبت عن النبي ﷺ أنه لما شرب له.

• زيارة القبر الشريف : ولو غير الحاج والمعتمر، ولها آثار كثيرة يطول المقام بذكرها.

وبهذا يكون الدكتور علي جمعة قد انتهى من أحكام العمرة، ليواصل في الحلقات المقبلة أحكام الحج، والتي ينشرها مصراوي تباعا.

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