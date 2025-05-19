الدكتور أسامة الجندي: بر الوالدين يعدل ثواب الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن من أعظم الأعمال التي تعادل ثواب الحج والعمرة والجهاد هو بر الوالدين، مستدلًا بحديث نبوي شريف عن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتهي الجهاد في سبيل الله لكنه لا يقدر عليه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بر والدته قائلاً: "فاتق الله فيها، فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد".

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هذا التوجيه النبوي العجيب يفتح أعيننا على عظمة مكانة الوالدين في الإسلام، حيث ربط النبي بين أعظم القربات من حج وجهاد وبين طاعة الوالدين ورعايتهم، مشيرًا إلى أن البر لا يقتصر على الإنفاق أو الرعاية الجسدية فقط، بل يشمل الرعاية النفسية والعاطفية والدينية والأخلاقية.

وأوضح أن الله عز وجل قرن الإحسان إلى الوالدين بعبادته، فقال: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا"، مؤكدًا أن أدنى مظاهر التذمر من الوالدين مثل قول "أف" أو رفع الصوت أو الاعتراض بالإشارة أو غلق الباب بعنف هي أمور منهي عنها شرعًا، وتتنافى مع البر الحقيقي.

وتابع: إذا أردت أن تكون حاجًا ومعتمرًا ومجاهدًا وأنت في بيتك، فاتقِ الله في والديك، فرب عمل بسيط يدخل العبد في عظيم الأجر، وما هذا إلا من رحمة الله ومحبة الله لعباده.

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