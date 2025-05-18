أمين الفتوى يحسم حكم سفر المرأة وأداء الحج دون محرم: جائز بشرط

كتب- علي شبل:

حسم الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون محرم، مؤكدا أنه لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم، بشرط أن تكون في رفقة مأمونة، مؤكدًا أن وجود المحرم هو الأفضل والأولى، لكنه ليس شرطًا لصحة الحج.

وجاء رد الدكتور فخر ، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، على سؤال سيدة: "هل يجوز للبنت أن تحج بدون محرم؟"، قائلًا: "الأصل أن وجود المحرم أفضل للمرأة، خاصةً في مثل هذه الرحلات التي تتضمن تنقلات ومشقة، لكن إذا لم يوجد المحرم، فلا نقول إن حجها غير صحيح".

وأضاف: "يجوز للمرأة أن تسافر للحج إذا كانت ضمن رفقة مأمونة، أي أن تكون في إطار نظامي، كأن تكون مع مجموعة منظمة لها برنامج واضح، وإشراف إداري، ووسائل مواصلات معلومة، ومكان إقامة آمن، وتحت إشراف الجهات المختصة".

وأشار إلى أن "الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم في هذه الحالة، إذ تكون المرأة مع سيدات أخريات يراعين بعضهن البعض، ويحرصن على سلامة المجموعة ككل".

وختم أمين الفتوى مؤكدا أن "الشريعة الإسلامية تهدف إلى التيسير، وخاصةً في أداء الفرائض، وأن السفر في عصرنا الحالي اختلف عن السابق، فأصبح أكثر أمانًا وتنظيمًا، لذا لا حرج في سفر المرأة للحج دون محرم إذا توفرت شروط الأمان والرفقة المأمونة".

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