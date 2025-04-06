هل يجوز للحائض زيارة المقابر.. وهل لها أن تجلس بجوار المحتضر؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول،" هل يجوز للحائض أن تزور المقابر في حيث أنه يوجد اقاويل قالت لا يجوز وفي أقاويل قالت يجوز، فماذا نفعل؟

في رده، قال أمين الفتوى أن المرأة إذا كان حائض لها أن تدخل المقابر، بل أجاز الفقهاء، ويجوز لها أن تجلس بجوار المحتضر، وتلقينه الشهادة ولا يوجد شيء في ذلك، ولكن بعض من جمهور الفقهاء من كره ذل، ولكن هو ليس حراما.

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج" الدنيا بخير" المذاع عبر فضائية" الحياة": أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة.

وأما عن بعض من أدب زيارة المقابر للمرأة والرجل، أكد عثمان أن القبر يذكر الإنسان بأن هذه هي النهاية، وأن كل إنسان مهما علا شأنه يبقى أخرى في التراب، فكل هذه تجعل الإنسان رقيق القلب أو الزهد في الدنيا ما يتكلبش عليها.

وأوضح أمين الفتوى، عندما يذهب الإنسان إلى المقابر عليه أن يسلم على أهل المقابر، ويقول،" السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم اللاحقون".

وعلى الزائر ايضًا أن يرفع يديه ويدعو بما شاء وله أن يقرأ قرآن ويهب الثواب إلى أهل المقابر، مؤكدًا أن الميت دائما في حاجة إلى الدعوة.

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