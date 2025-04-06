عالم أزهري: يوضح معنى قول الله" كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا * إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا"

كتب-محمد قادوس:

عرض الدكتور عصام الروبي الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف سؤالا قال فيه، ما معنى قوله تعالى" كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا * إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا" فمن معني بطغواها.. ومن هو اشقاها؟

وقال العالم الأزهري في قول الله-تعالى-" كَذَّبَتْ ثَمُودُ" فثمود هي قبيلة من قبائل العرب كانت تسمى ثمود نبيها صالح-عليه السلام-، مشيرًا إلى هذه القبيلة بأنها طغت وبغت وتجاوزت الحد في الطغيان والظلم.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: معني" إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا" يعني أسرع الخطى لكي يعتدي على هذه الآية البينة، والآية البينة هي عبارة عن صخرة صماء خرجت منها ناقة عشراء، وهذه الناقة آية من آيات الله.

وأوضح الداعية أن هذه الناقة كان معها وليدها بعدما كانت عشراء وهذا الوليد أنزل الله-تعالى-له شربًا معينًا وجعل لهم شربًا آخر يشربونه في أيام أخرى فكذبوا نبيهم وتامروا جميعا حينما قام ذلك الأشقى الذي قال عنه ربنا" فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ

فَعَقَرَ" فعقرها بمعنى ذبحها.

وأشار العالم الأزهري على الأشقى وقال انه قدار بن سالف، وهو الذي تطوع بعقرها ولذلك استأصلهم سبحانه وتعالى جميعًا بعذاب الاستئصال، رغم أن الذي ذبحها واحد لكن الله دمر المجتمع كله لأنهم هم الذين حرضوه وتآمروا عليه.

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