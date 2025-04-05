الشيخ أحمد طلبة: هكذا يخاطب القرآن الكريم سيدنا النبي

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد طلبة، أن الخطاب القرآني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي على ثلاثة أنماط رئيسية: مباشر، وغير مباشر، وتوجيه بلطف، موضحًا أن لكل نوع دلالة تربوية وأسلوبية مميزة تعكس رحمة الله بنبيه الكريم.

وأوضح الشيخ أحمد طلبة، خلال حوارة بحلقة "الجلال والجمال في القرآن"، المذاع على قناة" الناس": أن الخطاب المباشر يتجلى في الآيات التي تحمل أوامر أو نواهي صريحة، مثل قوله تعالى: "فَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ" (سورة القلم: 48)، وهو توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم التسرع كما فعل نبي الله يونس عليه السلام.

وتابع: أما الخطاب غير المباشر، فيتجلى في قصص الأنبياء، حيث يستلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدروس والعبر من التجارب السابقة، كما في قصة موسى عليه السلام عندما قال الله له: "وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ" (سورة طه: 17)، حيث بدأ الله عز وجل الحوار بأسلوب يحقق الأنس والطمأنينة قبل أن يطلب منه إلقاء العصا ليشهد معجزتها.

وأشار طلبة إلى أن الأسلوب التوجيهي اللطيف في القرآن يعلمنا أهمية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث خاطب الله نبيه بحب ورحمة، وهو درس للمسلمين في كيفية توصيل رسالتهم بلطف دون تشدد.

وشدد على أن هذه الأساليب الثلاثة في خطاب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا الخوف من الله وحده، والصبر، والتوازن بين الرحمة والحزم في التوجيه والدعوة.

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