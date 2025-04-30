فيديو- عالم سعودي: يجوز صيام الست من شوال قضاء في شهر ذي القعدة

كتب - علي شبل:

بعد انتهاء شهر شوال، وإعلان غرة شهر ذي القعدة والتي حلت أمس الثلاثاء، طرح الكثيرون السؤال حول حكم قضاء صيام الأيام الست من شوال بعد انتهائه، وهل يشرع قضاء بعض هذه الأيام في شهر ذي القعدة، وهي مسألة حسم الرأي الشرعي فيها الداعية السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية.

يقول الخثلان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس، إنه يجوز صيام الست من شوال في شهر ذي القعدة قضاءً لمن كان له عذر، كمن سافر في شوال أو كان مريضًا ونحو ذلك.

ولفت العالم السعودي إلى أن هذا هو اختيار الشيخ ابن سعدي وابن عثيمين، وهكذا كل نافلة اعتاد الإنسان عليها ثم شُغِل عنها ولم يتمكن من أدائها في وقتها فيُشرع له قضاؤها.

#الشيخ_الخثلان: يجوز صيام الست من شوال في شهر ذي القعدة قضاءً لمن كان له عذر، كمن سافر في شوال أو كان مريضًا ونحو ذلك، وهذا هو اختيار الشيخ ابن سعدي وابن عثيمين، وهكذا كل نافلة اعتاد الإنسان عليها ثم شُغِل عنها ولم يتمكن من أدائها في وقتها فيُشرع له قضاؤها.#فتاوى_الخثلان pic.twitter.com/AgCExWBl6A — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) April 29, 2025

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