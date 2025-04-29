ما حكم الزواج من زوجة الابن أو زوجة الأب المطلقة قبل الدخول؟.. الإفتاء تحسم

كتب - علي شبل:

حكم زواج الرجل بزوجة ابنه المطلقة قبل الدخول، وكذلك حكم زواج الرجل من زوجة أبيه غير المدخول بها، من مسائل الزواج المهمة والتي ترد أسئلة تطلب الرأي الشرعي فيها إلى دار الإفتاء المصرية، وهو ما أوضحته في فتواها التالية.

حكم زواج الرجل بزوجة ابنه المطلقة قبل الدخول

وكانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: ما حكم زواج الرجل بزوجة ابنه المطلقة قبل الدخول؛ حيث قام شابٌ بعقد الزواج على امرأة وطلَّقها قبل أن يدخل بها، ثم قام والده بالزواج منها؛ لأن الابن لم يدخل بها، فما حكم هذا الزواج؟

وفي رده، يقول الشيخ محمد خاطر، مفتي الجمهورية الأسبق، إن المُقرَّر فقهًا أنَّه يحرم على الرجل أن يتزوج بزوجة ابنه سواء طلقها هذا الابن قبل الدخول أو بعده؛ لعموم قوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ والحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، وقد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الأبناء على الآباء سواءٌ كان مع العقد وطءٌ أو لم يكن؛ عملًا بعموم النص.

وعلى هذا ففي الحادثة موضوع السؤال، يقول المفتي الأسبق، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: يكون زواج الرجل موضوع الحادثة بمطلقة ابنه باطلًا شرعًا؛ لأنَّها مُحَرَّمةٌ عليه شرعًا سواءٌ طلقها الابن قبل الدخول أو بعده، ويجب على الزوجين أن يفترقا طوعًا، فإن لم يفترقا طوعًا فُرِّق بينهما قهرًا بواسطة القضاء. ومن هذا يعلم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم زواج الرجل من زوجة أبيه غير المدخول بها

أما حكم زواج الرجل من زوجة أبيه غير المدخول بها، فأوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة، الشيخ عبد المجيد سليم، مفتي الجمهورية الأسبق، رداً على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما حكم زواج الرجل من زوجة أبيه غير المدخول بها؛ فرجلٌ عقد على ابنة عمه البِكر، وبعد أيامٍ توفي إلى رحمة الله تعالى قبل الدخول بها والخلوة مطلقًا، ومات هذا العاقد ولا تزال المعقود عليها بكرًا، ونظرًا للظروف العائلية أراد ابن المتوفى المذكور أن يعقد عليها، فما هو حكم الشرع في هذا؟ وماذا يكون الحلُّ؟ أفيدونا بالجواب.

وفي رده، يوضح فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن زوجةَ الرجل تَحرُمُ على ابنه بمجرد عقده عليها ولو لم يدخل ولم يَختَلِ بها بإجماع الأئمة. وبهذا علم الجواب عن السؤال.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

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