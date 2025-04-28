بعد واقعة مدرسة البحيرة.. نصيحة مهمة من داعية أزهري للآباء والأمهات

كتب - علي شبل:

بعد واقعة اتهام موظف بمدرسة بمحافظة البحيرة باغتصاب طفل، والتي تحقق فيها النيابة حاليا، وجه الداعية الأزهري الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، نصيحة مهمة لأولياء الأمور، خاصة الأمهات.

وأكد الداعية الأزهري أن اغتصاب الأطفال جريمة مستفزة، من أقبح اوأبشع الجرائم والمحرمات وأكثرها استفزازا، منتقدا تكرار مثل هذه الجرائم بصورة فجة قبيحة في مجتمعنا الآن.

وتساءل "تمام" في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: كيف لرجل عاقل كبير تدمير طفل صغير لا حول له ولا قوة، واستغلال براءته بهذه الصورة القبيحة؟، قائلًا ان هذا دليل على قسوة هذا المجرم ونزع الرحمة من قلبه.

وأضاف الأستاذ بالأزهر أنه على أهل القانون وضع عقوبات رادعة وقاسية جدا للمغتصبين المجرمين وتنفيذ عقوبتهم بأسرع وقت مع الإعلان عنها للجميع حتى يتعظ غيرهم.

ونصح تمام الآباء والأمهات، قائلًا: على أولياء الأمور خاصة الأمهات فحص أولادهم ومتابعتهم يوميا والسؤال عن كل صغيرة وكبيرة حدثت مع الأولاد خارج البيت، وتطمين الأولاد حتى لا يخافوا من قول شيء.

اقرأ أيضاً:

الهزار الشرعي.. 3 آداب وشروط للمُزاح يكشف عنها أمين الفتوى

هل يجوز للحاج التبديل بين أنواع الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الصلاة خلف إمام يُخطئ في الفاتحة؟.. أمين الفتوى: يجب إعادة الصلاة في هذه الحالة

بالفيديو- أمين الفتوى يكشف عن أفضل طريقة لحفظ القرآن: مجرد النظر في المصحف عبادة