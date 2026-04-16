أمين الفتوى يكشف السبب الحقيقي للأزمات الأسرية في المجتمع

كتب : محمد قادوس

11:01 ص 16/04/2026 تعديل في 04:50 م

الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى

أكد الدكتور محمد عبد السميع، أميم الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الظواهر الاجتماعية لا يمكن تفسيرها بسبب واحد فقط، وإنما تقوم على مجموعة من الأسباب المنظومية المتداخلة، موضحًا أن البعض قد يُرجع الأزمة إلى العامل الاقتصادي باعتباره في قلب المشكلة، إلا أن هناك بعدًا أكثر خطورة وتأثيرًا يتمثل في البعد الأخلاقي، الذي يشهد تراجعًا ملحوظًا في المجتمعات المعاصرة.

هل طغيان وسائل التواصل الاجتماعي سبب في ا التراجع الأخلاقي:

وأوضح خلال حواره ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة" الناس": أن طغيان وسائل التواصل الاجتماعي أسهم في هذا التراجع الأخلاقي، حيث أصبح الإنسان يقارن نفسه بنماذج قد لا تتناسب مع واقعه، فيسعى لتقليدها، وإذا عجز عن ذلك تخلى عن قيم الرضا والمبادئ العليا، مثل الحفاظ على الأسرة والاستقرار.

ثلاثة أبعاد رئيسية سبب الأزمة الأخلاقية

وأضاف أن الأزمة الأخلاقية تتجلى في ثلاثة أبعاد رئيسية، هي: غياب الوازع الديني، وتراجع الأخلاق، وضعف التربية، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة تُنتج خللًا في تكوين الفرد، ينعكس بدوره على استقرار الأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أن الواقع يقدم نماذج عكسية تؤكد أهمية التربية، حيث نجد أسرًا بسيطة من الناحية الاقتصادية، لكن أبناءها يحققون نجاحات كبيرة في مجالات متعددة، نتيجة التربية السليمة وغرس القيم، لافتًا إلى أن بعض الآباء رغم بساطة تعليمهم، نجحوا في تربية أبنائهم على المسؤولية والالتزام، معتبرين أن الأبناء هم "أعينهم وعبادتهم وأملهم في الحياة".

وشدد على أن الخلل الأخلاقي هو السبب الجوهري في كثير من المشكلات، بدءًا من سوء اختيار شريك الحياة، مرورًا بعدم القدرة على إدارة العلاقة الزوجية بشكل صحيح، وصولًا إلى الانفصال، مؤكدًا أن إصلاح المنظومة الأخلاقية يمثل المدخل الحقيقي لعلاج كثير من الأزمات الأسرية والمجتمعية.

