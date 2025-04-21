المسألة أخلاق ودين.. أمين الفتوى يحسم حكم إخراج الصدقة على غير المسلمين

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم إعطاء الصدقة لغير المسلمين، مؤكدا أن من باب الرحمة، والإحسان، ومكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام في التعامل مع جميع الناس، مسلمين وغير مسلمين، يجوز إخراج الصدقة لغير المسلم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، في رده على سؤال حول حكم إخراج الصدقة على غير المسلم، أن القرآن الكريم أشاد بخصال الأبرار والمتقين بقوله تعالى: "ويُطعِمونَ الطعامَ على حُبِّهِ مسكينًا ويَتيمًا وأسيرًا"، مشيرًا إلى أن الأسير في هذا السياق غالبًا ما يكون غير مسلم، بل ومحاربًا، ورغم ذلك أوصى الله بإطعامه.

وتابع: "يعني حتى لو الأسير ده بيحاربني، وربنا بيأمرني أطعمه، يبقى اللي مش بيحاربني، جاري أو زميلي أو محتاج من غير المسلمين، ألا أرحمه وأحسن إليه؟ ده من باب أولى".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "نحن لا نبتغي جزاءً ولا شكورًا من الناس، بل نبتغي وجه الله، زي ما ربنا قال في نفس الآية: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا، فالمسألة هنا مش مجرد صدقة، دي أخلاق ودين وإنسانية".

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