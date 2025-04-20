أمين الفتوى يحسم الجدل حول فتوى شومان عن كتابة الأب أملاكه باسم بناته

كتب- محمد قادوس:

كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قيام الأب بكتابة ممتلكاته إلى بناته في حياته، حفاظًا على حقوقهن، وخوفًا عليهن من أن يشاركهن أحد في الميراث

وقال أمين الفتوى، أن هذا الأمر مشكلة مجتمعية قائمة، إذ تصل دار الإفتاء الكثير من التساؤلات بشأن هذه القضية.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" الساعة 6" عبر قناة" الحياة": أن القاعدة تقول إنه طلما أن الإنسان بالغ عاقل له مطلق الحرية في ممتلكاته يوزعها كيف يشاء، معقبًا: «الأب حر في ممتلكاته حتى لو صحى الصبح إدى ممتلكاته لجيرانه».

وأشار إلى أن هذا الأمر يختلف تمًما عن الميراث، والذي يكون بعد الوفاة، وفي هذه الحالة يتم تقسيم الميراث وفق الأنصبة الشرعية المذكورة في القرآن الكريم.

وكان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، قد قال إن القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث باطل لا دليل عليه.

وأوضح شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القول بأن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن باطل لا دليل عليه.