هل تأخير أداء الحج رغم الاستطاعة يترتب عليه إثم؟.. عالم أزهري يجيب

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم تأخير أداء فريضة الحج رغم الاستطاعة، وذلك ردا على سؤال تلقاه من مستمع يقول في رسالته: استطعت الحج الى بيت الله عز وجل لكنني لم اؤد فريضة الحج في العام الذي استطعته فيه بل حججت بعده بعدة أعوام فهل اكون كمن أخر الظهر عن وقتها؟.

وفي رده، يقول العالم الأزهري إن في الإجابة على سؤال السائل للعلماء رأيين:

الرأي الأول:

يرى من قال به إن الحج واجب على الفور اي يجب على الشخص اداؤه في العام الذي استطاع فيه ان يحج بيت الله عز وجل مستدلين على ذلك بان الأمر بالحج الى بيت الله عز وجل ورد في القران امرا مطلقا والأمر المطلق يدل على الفور.

واستدلوا من السنة بما يلي

بما رواه الامام احمد في مسنده وابو داوود وابن ماجه في سننهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال :(من اراد الحج فليتعجل) زاد ابن ماجه (فانه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة

وروى الترمذي في سننه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصراليا ).

الرأي الثاني:

ذهب من قال به إن الحج واجب على التراخي اي لا يجب على المستطيع ان يخرج الى الحج في نفس العام الذي استطاع فيه بل هو حر في ان يخرج في اي عام يقدره الله له.

واستدلوا على ما رأوه بأن الحج فرض على الراجح في العام التاسع من الهجرة المشرفة ولم يحج صلى الله عليه وسلم الا في العام العاشر فلو كان واجبا على الفور لخرج حاجا في العام التاسع الذي فرض فيه

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج عن العام الذي فرض فيه لأنه كان في هذا العام منشغلا بمقابلة الوفود التي جاءته من كل صوب وحدب لتعلن اسلامها على يديه صلى الله عليه وسلم

والرد الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أمر ابا بكر في العام التاسع للهجرة ان يخرج حاجا بالناس وأمر عليا أن ينادي في الناس الا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.

وبناء على ما تقدم يقول لاشين، في رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: لا نستطيع أن نؤثمك لوجود الرأي الآخر الذي يقول بأن الحج واجب على التراخي، وإن كان الأولى لك ولغيرك أن تؤدي الحج فور استطاعتك إياه من باب قول الله عز وجل: (فاستبقوا الخيرات).. ومن باب قوله سبحانه: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة).. والله أعلم.

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