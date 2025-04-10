د.عصام الروبي يوضح" معنى قول الله " الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ "

كتب-محمد قادوس:

عرض الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، سؤالا قال فيه ما معنى مالك يوم الدين الذي ورد في قول الله-تعالى-" الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ".

في رد، قال العالم بالأزهر أن هذا يدل على رحمة الله، وفيها طمأنينة بأن هذا الإله الخالق العظيم سبحانه وتعالى وحده هو مالك يوم الدين، وأن يوم القيامة أمرها بيد الله وأن الحساب والمناقشة والثواب والعقاب بيد الله وحده.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: الله-سبحانه، وتعالى-وحده هو الدائن والخلق جميعًا مدينون لله-سبحانه وتعالى-يوم القيامة.

وأوضح العالم الأزهري أن هذه الآية يوجد بها طمأنينة كبيرة أن أمرنا إلي الله-سبحانه وتعالى-سيكون بيد الرحمن الرحيم، مشيرًا إلى أن هذا يدل على أن الله-سبحانه وتعالى-سيرحم عباده، طالما أن المسألة موكوله إليه فالله أرحم بنا من ابائنا وأمهاتنا، وهو ارحم من أنفسنا.

واستكمل قوله علي العربي حينما حضرته الوفاة فبكت عليه امه فقال لها يا أماه لو كان أمري اليك، ماذا كنت صانعة بي، فقالت يا ولدي أرحمك، فقال لها يا أماه الله-تعالى-أرحم بي منك.

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