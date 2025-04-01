داعية إسلامي يوضح فضل صلة الرحم وثوابها في الدنيا والآخرة

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، إن من أجمل معاني البر الموجودة في الأعياد هي معاني صلة الرحم، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلّم عندما تحدّث على العيد وعلى الصيام، قال للصائم فرحتان؛ إذا أفر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه.

وأضاف ثابت، خلال لقائه ببرنامج "حلقة خاصة" المذاع عبر قناة" الناس": أن العلماء يقولون بأن الفرح مختلف من شخص لآخر، حيث يوجد إنسان يفرح لمجرد أنه قضى على حالة الجوع والعطش التي كانت موجودة في شهر رمضان، ويوجد شخص آخر يفرح لأنه أتم صومه، حيث حقق العبادة التي طلبها الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183).

وتابع: " من الأشياء الجميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة، وجد أن أهل المدينة مخصصين يومين يلعبون بهما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أبدلهما يومان خير منهما، وهما يوم الفطر ويوم النحر".

اقرأ أيضًا:

بعد اختلاف الأهلة.. مرتان صام المسلمون فيهما رمضان 28 يوماً وهذا ما حدث

بعد مفاجأة موريتانيا.. 13 دولة تحتفل بعيد الفطر اليوم

دولة عربية تفاجئ مواطنيها بإعلان عيد الفطر في منتصف الليل: العيد الصبح