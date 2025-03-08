النشرة الدينية|فتوى خاطئة منتشرة بشأن موعد أذان الفجر.. ولا يجوز للمصريين الصيام أو الإفطار بناءً على رؤية دولة أخرى

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الجمعة 7 مارس 2025.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

المفتي يحسم: لا يجوز للمصريين الصيام أو الإفطار بناءً على رؤية دولة أخرى

المفتي يوضح حكم القراءة من المصحف في التراويح والصلوات المفروضة

علي جمعة يعلق على فيديو منتشر لرجل أعمال يصلي بسرعة.. هل تقبل صلاته؟

"صليت كتير في اتجاه غلط للقبلة هل صلاتي محسوبة ولا أعيدها؟".. رد حاسم من

خالد الجندي: كلمة "الكتاب" من أحب الألفاظ إلى الله وتأتي بمعانٍ متعددة

الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة بشأن موعد أذان الفجر

باحث بمرصد الأزهر: رمضان مدرسة لتصحيح مفهوم العبادة وتحويلها إلى سلوك إنساني

أحمد عمر هاشم: سيدنا النبي قبل البعثة عالج نزاع بين قريش بحكمة فطرية وإلهام

ما معنى حديث النبي أن المطر «حديث عهد بربه تعالى»؟.. الإفتاء تكشف

المفتي يوضح ما الواجب على مَن احتال على الجماع في نهار رمضان بالفطر قبله

خطيب المسجد النبوي: شهر رمضان مدرسة تهذب فيها النفوس وتُلجم الشهوات والغرائز

خطيب الجمعة بالمسجد الحرام يكشف عن الهدي النبوي في شهر رمضان

هل تشعر الحيوانات بموت أصحابها قبل الوفاة؟ على جمعة يجيب

اعرف في رمضان.. 7 أوقات وأماكن لا تجوز فيها العلاقة الزوجية شرعًا

الشيخ خالد الجندي يوضح الفرق بين "الهَدْي" و"الهُدَى" في القرآن

هل النظر للسماء أثناء الصلاة يخطف البصر؟.. محمد علي يوضح

"ساعات بتظهر على السوشيال حاجات وحشة فهل لو شفناها حرام؟".. طفلة تسأل وعلي

أيمن الحجار: التوبة باب مفتوح إلى الله ورحمة عظيمة لعباده

حكم تدخين الصائم.. عالم أزهري يرد على فتوى قديمة: هذا حكم الشرع

أيمن أبو عمر: الألعاب النارية في رمضان ترويع محرم