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النشرة الدينية|فتوى خاطئة منتشرة بشأن موعد أذان الفجر.. ولا يجوز للمصريين الصيام أو الإفطار بناءً على رؤية دولة أخرى

12:39 ص السبت 08 مارس 2025

النشرة الدينية

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كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الجمعة 7 مارس 2025.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

المفتي يحسم: لا يجوز للمصريين الصيام أو الإفطار بناءً على رؤية دولة أخرى

المفتي يوضح حكم القراءة من المصحف في التراويح والصلوات المفروضة

علي جمعة يعلق على فيديو منتشر لرجل أعمال يصلي بسرعة.. هل تقبل صلاته؟

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النشرة الدينية القراءة من المصحف في التراويح مفتي الجمهورية الشريعة الإسلامية الدكتور علي جمعة أحب الألفاظ إلى الله فتوى بشأن موعد أذان الفجر تصحيح مفهوم العبادة
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