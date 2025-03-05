النشرة الدينية| عباس شومان يحذر من بعض الإعلانات قبل الإفطار..وحكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الثلاثاء 4 مارس 2025.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

ما حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد وهل صلاتها بالبيت أفضل؟.. الأزهر

هل المرأة تؤجر على إعداد الطعام؟.. أمين الفتوى: يمكن بشرط

الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة عن حقن التغذية والفيتامينات

عباس شومان يحذر من بعض الإعلانات قبل الإفطار: خطأ كبير

فيديو- أستاذ بالأزهر يحذر من الإفراط في تناول هذه المشروبات بعد الإفطار

أمين الفتوى: المرأة تؤجر على إعداد الطعام إذا نوت الخير في عملها

خالد الجندي يوضح الفرق بين "الخيرية" و"الأفضلية" فى القرآن الكريم

الشيخ خالد الجندي: "حبل الله" في القرآن عهد وميثاق وليس حبلًا ماديًا

شيخ الأزهر يكشف عن أسرار ذكر أسماء الله الحسنى في الدعاء: كل اسم له تجلٍ

علي جمعة: إخراج الدين من منظومة الحياة يؤدي إلى انتشار الفوضى الأخلاقية

حكم من يصوم ولا يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب

علي جمعة: لو كان دارون صح لماذا لم يتحول قرد إلى إنسان (فيديو)

حكم من أفطر في نهار رمضان بغير عذر؟.. عالم أزهري: تجب عليه 3 أمور

هشام عبد العزيز: الكلمة مسؤولية وأمانة وميزانها عند الله عظيم

محمد نصار: رحمة الله واسعة والتوبة باب مفتوح لكل مذنب

أحمد عمر هاشم: حب آل البيت في مصر متجذر في القلوب

ما ثواب موائد الإفطار.. وما أهم آدابها؟.. وزير الأوقاف السابق يوضح

مصطفى حسني يوضح صفات المتقيّن

حكم من احتلم وهو صائم؟.. محمد علي يوضح

د.عصام الروبي: صلة الأرحام تزيد صلاح البال وراحة النفس

هل الملائكة تطوف في الأرض بحثا عن مجالس الذكر؟.. أحمد عمر هاشم يوضح

هل يجوز للزوج منع زوجته من الصلاة في المسجد؟.. هبة عوف تجيب

3 أوقات لاستجابة الدعاء في رمضان؟..داعية إسلامي يوضحهم