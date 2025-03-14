النشرة الدينية| حكم من جامع زوجته قبل الإفطار وقصة كهف يصل من إندونيسيا إلى مكة

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الأربعاء 13 من شهر مارس.

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الأسبلة في القاهرة.. حكاية سبيل عبد الرحمن كتخدا

الجامع الأزهر: في ملتقى "رياض الصائمين" يوضح آداب التعامل مع نعم الله