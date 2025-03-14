النشرة الدينية| حكم من جامع زوجته قبل الإفطار وقصة كهف يصل من إندونيسيا إلى مكة
01:44 ص الجمعة 14 مارس 2025
كـتب- مصراوي:
يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الأربعاء 13 من شهر مارس.
تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:
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النشرة الدينية الأسبلة في القاهرة الجامع الأزهر في صلاتي العشاء والتراويح مفتي السعودية استنشاق البخور عمد يفسد الصوم تحديد ونمص الحواجب للمرأة حكم الزكاة على الوديعة
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