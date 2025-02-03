هل كثرة الشرود في الصلاة يبطلها؟.. مجدي عاشور يوضح كيف تخشع في الصلاة

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى، سؤالًا من شخص يقول: ذهني يشرد في صلاة الفريضة، حتى إني لا أعرف كيف أنهيتها ، ماذا أفعل حتى أخشع في صلاتي؟

وفي رده، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: شرود الذهن في الصلاة لا يُبطلها ما دام المسلم قد أتم شروطها وأركانها، ولكن الخشوع هو سِرُّ قَبُول الصلاة وسبب وجود الراحة فيها، ولذلك ينبغي على المسلم أن يقوم بإنجاز أموره الضرورية التي تشغل باله وفكره عن الصلاة وفي أثنائها، ثم يدخل الصلاة مستحضرا عظمة الله تعالى.

واضاف عاشور، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن السبيل في تحقيق الخشوع أن يتدبر المصلي الآيات التي يقرؤها، وأن ينطق قراءة القرآن والأذكار التي في الصلاة بتؤدة، وعلى مهل، فذلك أدعى للخشوع فيها.. والله أعلم

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