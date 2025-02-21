الإحسان يولد الإحسان.. نصائح المفتي للأزواج بكيفية التوافق في المعاملة بين الأم والزوجة (فيديو)

كتب- علي شبل:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن التوفيق بين الأم والزوجة من القضايا التي تشغل الكثير من الرجال، مشيرًا إلى أن الإسلام وضع قواعد واضحة لحل هذه الإشكالية بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وأوضح المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'اسأل المفتي' على قناة صدى البلد، أن هذه المسألة كثيرًا ما تتكرر في الحياة اليومية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لها الحل عندما قال: 'إن لربك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن لنفسك عليك حقًا، وإن لبدنك عليك حقًا، فأعطِ كل ذي حق حقه'، وهو ما يؤكد ضرورة توزيع الاهتمام والرعاية بعدل وحكمة.

وأضاف فضيلة المفتي أن الحل يكمن في الذكاء وحسن التصرف، بحيث لا يؤدي الحرص على رضا أحد الطرفين إلى ظلم الآخر، مشددًا على أهمية الصبر والتعامل الحسن، خصوصًا إذا كانت الأم والزوجة تعيشان في منزل واحد، ففي هذه الحالة ينبغي على الرجل أن يتحلى بالقوة في إدارة الأمور، وأن يصبر على بعض المطالب التي قد يراها صعبة، لعل الله يجعل فيها الخير، مع التأكيد على حسن التعامل مع الزوجة، لأن الإحسان يولد الإحسان في المقابل.

أما إذا كان كل طرف يعيش في منزل منفصل، فيمكن للرجل أن يصل والدته عند عودته من العمل، أو يطمئن عليها من خلال الهاتف، وفي الوقت ذاته يوضح لزوجته أن بر الوالدين مسألة ستنعكس إيجابًا على حياتهما.

وشدد المفتي على أن طاعة الوالدين واجبة ولا يمكن التغافل عنها، وفي الوقت نفسه المحافظة على الأسرة واستقرارها أمر لا يقل أهمية، لذا عند تعارض الواجبات يجب التوفيق بينهما بالحكمة والكلمة الطيبة، مع الحرص على التصرف بشكل لا يؤدي إلى مشكلات أو توترات بين الطرفين.

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