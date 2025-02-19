أمين الفتوى يكشف: هل العقيقة واجبة في حق المولود وهل تذبح خارج البلاد؟

كتب- علي شبل:

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم العقيقة في الشرع وهل هي سنة أم فرض، قائلًا: "إن العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكمها كالأضحية".

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن الإنسان يقيم هذه السنن لأنها تأتي ببركتها على البيت، معقبًا: " ليس معنى أنها سنه، أن يفرط فيها الناس".

وأوضح أن سيدنا سفيان بن سعيد الثوري، وهو من أقران الإمام أحمد وهو إمام جليل، كان يقول:" إن استطعت أن تحك رأسك بأثر عن رسول الله فافعل".

وتابع: "عندما تفعل محبًا ومقلدًا كما كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلّم يفعل فهذا يدل على فرط الحب".

وحول مكان ذبح العقيقة، قال أمين الفتوى: "من الأفضل أن تكون العقيقة في المكان الذي يعيش فيه صاحبها، سواء في البلد أو القرية التي يقيم فيها"، مؤكدا أن العقيقة لا تتطلب الذبح في مكان بعيد أو خارج الدولة، بل يمكن إرسالها إلى مناطق أخرى إذا كان ذلك ضروريًا أو ملائمًا.

وأشار إلى مواقف حدثت في دار الإفتاء، حيث وردت أسئلة من أشخاص كانوا يخططون لإرسال أموال ذبح العقيقة إلى خارج البلاد، قائلا: "من الأفضل دائمًا أن تُؤدى العقيقة بنفسك أو في محيطك القريب، في الأهل والقرية، لأن ذلك أقرب إلى الصواب وأصح".

وأشار عثمان إلى أن هناك فيديوهات مفبركة تظهر أشخاصًا وهم يذبحون في أماكن بعيدة في إفريقيا وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه الفيديوهات لا تعكس الواقع، وأنه يجب أن تكون العقيقة في إطار القيم والمبادئ التي تضمن استفادة المحتاجين في محيط الشخص مباشرة.

وتابع: "الأولى أن ننفق في بلادنا وأن نُحيي هذه السنن النبوية على أكمل وجه في الأماكن التي نعرف أهلها جيدًا، فهذا هو الأصح والأكثر بركة".

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