أمين الفتوى: التربح من التطبيقات التي تعتمد على التفاعل الوهمي أموال ليست حلالًا

كتب- علي شبل:

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التربح من التطبيقات الالكترونية التي تعتمد على زيادة التفاعل بين الناس بشكل غير حقيقي، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يسأل عن حكم الاشتراك في تطبيقات على الهاتف المحمول تأخذ مبلغًا كضمان وتعرض ربحًا يوميًا بناءً على المشاهدات والتفاعلات.

في رده، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن التعامل مع مثل تلك التطبيقات التي تعتمد على التفاعل الوهمي والتربح منها لا يجوز شرعًا، والمال المتربح منها غير حلال.

وأضاف عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الربح الناتج من مثل هذه التطبيقات يعتبر غير حلال، لأن المستخدمين يدفعون أموالًا في البداية دون معرفة مصير هذه الأموال، حيث يتم جمع ملايين الجنيهات بهذه الطريقة، وتظل الأموال غير واضحة المعالم، مما يفتح الباب للغش والنصب.

ولفت إلى أن التفاعل على التطبيقات، مثل إعطاء "لايكات" بشكل وهمي على منتجات أو محتوى لا يحقق نفعًا حقيقيًا للمستخدمين أو المجتمع، يعد نوعًا من الغش والمخادعة، حيث يتم إيهام الناس أن هذه المنتجات أو الخدمات تحظى بشعبية أو نجاح، وهو ما يعتبر "زورا".

وأضاف أن مثل هذه التطبيقات تؤدي إلى تدمير المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الشباب الذين يتركون أعمالهم في المصانع أو التجارة ويتجهون إلى مثل هذه التطبيقات، يساهمون في تقويض الاقتصاد المحلي.

وختم أمين الفتوى مشددا على أن المجتمع يجب أن يزدهر بالعمل الجاد والإنتاج الحقيقي، وليس باللعب على هذه التطبيقات التي تروج للتفاعل الوهمي، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع أن يتفهم خطورة مثل هذه التطبيقات وأن يحذروا من الانخداع بها.

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