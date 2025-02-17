الداعية وسيم يوسف: سماع الأغاني حلال وليس هناك نصاً في القرآن الكريم يحرم سماعها

كتب- محمد قادوس:

قال الداعية الإماراتي الدكتور وسيم يوسف أنه يحب سماع الأغاني ولا يوجد فيها أي شيء محرم، إنها مسألة فقهية، موضحاً أنه لا يوجد نصوص في الدين الإسلامي تحرم الغناء.

وقال وسيم يوسف خلال مقابلة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" عبر قناة "صدى البلد 2"، إن الآية الوحيدة التي يستشهدون بها دليلا هي: "ومن الناس من يشتري لذة الحديث ليصد عن سبيل الله بغير علم".

وأضاف وسيم يوسف أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من استمع إلى مغنية صب في أذنيه الآنك يوم القيامة" حديث ضعيف، وأن حديث "ويحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" كذب من معلقات البخاري وحديث ضعيف.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات مرة زوجته عائشة رضي الله عنها خارجة من البيت، فسألها إلى أين تذهبين فقالت إن الأنصار يقيمون حفل زفاف. فقال لها: خذي لهواً يعني دفاً، فإن الأنصار يحبون اللهو.