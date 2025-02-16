أمين الفتوى لأرملة تزوجت دون موافقة أهلها: ما فعلته صحيح

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول،" أنا أرملة وأهلي كانوا رافضين زواجي، وأنا مش صغيرة في السن، وقررت إني أتجوز من غير ما أقولهم، لكن خايفة لما يعرفوا؟

في رده، قال أمين الفتوى أن ما فعلته صحيحًا، ما دام هناك عقد رسمي موثق مشهود عليه، خاصة وأنها أرملة وكبيرة في السن.

أضاف عثمان، خلال حواره برنامج" الدنيا بخير" المذاع عبر فضائية" الحياة": أن منع أسرة المرأة المطلقة والأرملة زواجها مرة أخرى يكون حرام، مشيرًا إلى أنها أحوج للسند والأنس المعنوي من الرجل.

وأوضح أمين الفتوى، أن الناس تنظر لبعض الأمور كزواج المطلقة والأرملة على أنه جريمة.

وبين عثمان، أن الزواج ليس بدن فقط وإعطائه حقه، ولكن به جانب من الأُنس المعنوي، ولو نظرت للي بيمنع الأرملة والمطلقة بيكون أخ عايش حياته مع أسرته، ولو زوجته توفت هيفكر في الزواج على طول.

وقال أمين الفتوى أن المرأة أحوج للسند والدعم المعنوي من الرجل، وإلا ستتسول المعنويات فيما بعد من أسرتها، لذا يجب أن نتركها تتزوج في الحلال دون اعتراض.

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