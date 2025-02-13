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موعد أذان المغرب ليوم الخميس ودعاء النبي عند ختم الصلاة

03:00 م الخميس 13 فبراير 2025

أرشيفية

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كتب-مصراوي:

يقدم مصراوي مواقيت الصلاة لليوم الخميس، الموافق 13 من فبراير 2025.

وحسب إمساكية الهيئة العامة للمواقيت والمساحة، يأتي موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5.42 م.

ومع تزايد البحث عن مواقيت الصلاة المختلفة يرصد مصراوي مواعيد الصلاة بشكل دوري ومحدث، وهو ما تجده في الرابط التالي.. أضغط هنا

دعاء ختم الصلاة

جاء في رواية مسلم، كان يقول

النبي-صلي الله عليه وسلم-ذلك إذا سلَّم، من حديث المغيرة: إذا سلَّم من الصلاة

يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء

قدير، اللهم لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجدِّ منك

الجد، وهذا يُستحب بعد السلام، يأتي به المؤمنُ

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لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أذان المغرب دعاء النبي الصلاة
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