عالم أزهري: يوضح النعمة التي يجب أن نحدث بها الناس

كتب-محمد قادوس:

عرض الدكتور عصام الروبي الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، سؤالا قال فيه، ما هي النعمة التي يجب أن نحدث بها الناس، كما ورد في قول الله-تعالى-في سورة الضحى،" وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ"؟

في رد، قال العالم الأزهري من المعلوم أن لله-سبحانه وتعالى- أنعم علينا أنعمًا كثيرة لا تعد ولا تحصي، مشيرًا إلى هذه الأنعم وهذه النعم لكل الناس تكون للكافر وللمؤمن وللصالح وللطالح.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشرة عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: أن الله-سبحانه وتعالى-هو صاحب الإنعام والإفضال ونعمه لا تعد ولا تحصى، فهذه النعم على الإنسان أن يعترف بها وأن يحدث بها نفسه، وأن يحدث بها الناس، لا تخف من الحسد.

وأوضح الداعية أن نعمة الإيمان نعمة طيبة علي العبد أن يظهرها للناس، فلا حسد في الإيمان، ولا حسد في رجل آتاه الله-تعالى-مالًا ينفقه بين الناس، ولا حسد في طالب العلم الذي تعلم العلم وعلمه للناس، ولا حسد في أي عمل من أعمال الخير.

وبين العالم الأزهري بأنه يجب علينا أن نظهر الأعمال الطيبة للناس لعلهم يفعلون فعلنا لعلهم يقتدون بنا، فنحن قدوة بالنسبة لهم، فعلى العبد أن يعترف بنعمة الله ويحمده ويشكره.

واكد الداعية أن الله-سبحانه وتعالى-وعدنا أنه من شكر وعده بالمزيد ومن جحد نعمه توعده بالعذاب الشديد، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة إبراهيم،" لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ".

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