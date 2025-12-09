تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من أحد المشاهدين قال فيه: «أنا بصلى قيام الليل الساعة 9 مساءً.. فهل يجوز، أم يجب انتظار ثلث الليل الأخير؟».



وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن صلاة الليل تجوز بعد صلاة العشاء مباشرة، وأن الإنسان حر فى أدائها فى أى وقت من الليل ما دام قد صلى العشاء، مشيرًا إلى أن أفضل أوقاتها هو الثلث الأخير من الليل.



وأضاف أن بعض الناس يفضلون أداءها مبكرًا ثم النوم حتى يستطيعوا الاستيقاظ لصلاة الفجر والذهاب إلى أعمالهم دون مشقة، وهذا أمر محمود.



وأكد أن من يصلى قيام الليل فى التاسعة مساءً ثم يخلد للنوم حفاظًا على صلاة الفجر، فإن عمله مقبول بإذن الله، داعيًا بقوله: “نسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال".













