موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 11 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 11 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الخميس 11 ديسمبر، في تمام الساعة 5:08 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:41 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 11 ديسمبر:

الفجر 5:08 ص

الشروق 6:41 ص

الظُّهْرِ 11:48 ص

العصر 2:37 م

المغرب 4:56 م

العشاء 6:18 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا.. وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد.. وتوفقنا لما تحبه لنا ويرضيك عنا.

اللهم إنا نسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا، اللهم أنت أمرت بالدعاء، وقضيت على نفسك بالإجابة، ربنا أنت لا تخلف وعدك، ولا تخلف عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا، ويسره لنا، وما كرهت من شر فكرهه إلينا، وجنبنا إياه، ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ أعطيته لنا، يا أرحم الراحمين.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة توصلني إليه، وتجمعني عليه، وتقربني لحضرته، وتمتعني برؤيته، فأشاهده عياناً، وأراه يقظة ومناماً، وتقع عين قلبي على عين ذاته، وأحظى بعطفه وأفوز بمناجاته، وأهدني بنورك نور اليقين، وأيدني بروح منك يا أرحم الراحمين، وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.