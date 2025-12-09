أستاذ بالأزهر: الستر قيمة قرآنية ونبوية نحتاج إلى إحيائها

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن الحديث عن قيمة الستر يعيد إلى الأذهان قصة سيدنا يوسف عليه السلام حين فسر الرؤيا للملك، ثم طلب الملك إحضاره من السجن، ومع ذلك رفض يوسف الخروج حتى تظهر براءته كاملة. وأوضح أن الملمح الأجمل في هذا الموقف هو جانب الستر، فزليخة – التي كانت سببًا في سجنه وإيذائه لسنوات – لم يُصرّح باسمها، بل قال: “ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن”، مع أن قصته لم تكن معهن فقط، وإنما فعل ذلك سترًا عليها ومراعاةً لجميلها وجميل زوجها اللذين أكرماه وربّياه حين كان صغيرًا.

وأكد الدكتور تمام، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس" أن قيمة الستر قيمة عظيمة نحن في أمسّ الحاجة إليها الآن، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستر على المخطئ، فما بالنا اليوم ونحن نرى من يلتقط هاتفه المحمول ليصور الخطأ ويبثه مباشرة دون تروٍ أو مراعاة لأي حرمة. وضرب مثالًا بجارٍ يرى خطأً عند جاره فيخرج هاتفه للتصوير والبث المباشر، مؤكدًا أن هذا لا يجوز شرعًا بدليل أن الخطأ هنا خاص لا يحق لأحد كشفه.

وأوضح أنه في المقابل هناك فرق بين الخطأ الخاص والخطأ العام؛ فإذا كان الخطأ عامًا كاعتداء أو تحرش أو سرقة في الطريق، فهنا يختلف الحكم؛ لأن الغرض يصبح منع الخطر وحماية الآخرين وليس فضحًا لشخص بعينه. ولهذا جاء الحديث عن “منهج محمدي في معالجة الأخطاء”، وهو الجمع بين الحكمة والستر وحماية المجتمع.

وأضاف أن الإمام الشافعي كان يقول ليونس بن عبد الأعلى: “لا تكره المخطئ ولكن اكره الخطأ”، مبينًا أن الكراهية تكون للفعل لا للفاعل، لأن المخطئ قد يتوب، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. واستشهد بقصة الفضيل بن عياض الذي كان من قطاع الطرق حتى أن النساء كن يهددن به الأطفال، ثم صار بعد التوبة من كبار العلماء والأولياء بسبب آية سمعها وهو خارج ليسرق: “ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله”، فصاح: “بلى يا رب”.

وأوضح أن هداية الدلالة قد تأتي للمخطئ في أي وقت، فإذا وجد الإنسان باب التوبة مفتوحًا فلا ينبغي فضحه بل يستر عليه بقدر معصيته، إلا إذا كان متبجحًا مجاهرًا، فهنا يلزم أخذ الحق منه حمايةً للمجتمع.

وأكد الدكتور هاني تمام، على أن إحياء قيمة الستر ضرورة دينية وأخلاقية تحمي المجتمع وتفتح أبواب التوبة للناس، كما أرشد إلى ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

https://youtu.be/muq9ps3sUAA?si=RmZfMypCbYq5ROAy

اقرأ ايضًا:

هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز إعطاء المتطوعين بالجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة؟

الشتاء غنيمة المؤمن.. 4 عبادات لها ثواب خاص في فصل الشتاء يكشف عنها المفتي