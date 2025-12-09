لماذا كان النبي يتعبد في غار حراء دون غيره؟.. داعية يوضح

كتب-محمد قادوس:

أوضح الداعية الإسلامي أحمد سيف الدين سبب اختيار النبي محمد، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، غار حراء للتعبد قبل البعثة، مبينًا أن الغار كان يتمتع بخصوصية عالية، إضافة إلى أنه ييسر الخلوة والتأمل، كما يمكن الجالس فيه من رؤية الكعبة بعينيه، وهو ما جعله مكانًا جامعًا لمحاسن الخلوة والتعبد.

وأضاف، خلال حلقة برنامج “هو الحبيب"،والمذاع عبر قناة “الناس” أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يمكث في الغار عدة ليالٍ، ثم ينزل ليلتقي بالسيدة خديجة رضي الله عنها ليتزود بالطعام والاحتياجات قبل أن يعود مجددًا إلى الغار لمواصلة المراقبة والتعبد والتفكر، موضحًا أن العلماء استنبطوا من ذلك قاعدة مهمة وهى أن الخلوة للطاعة لا تجوز إلا بعد إعطاء الأهل حقوقهم، مؤكدين أن حق الأهل مقدم على رغبة الإنسان في التفرغ للعبادة، وأن الجمع بين الأمرين هو الأكمل.

وأشار إلى أن فترة التعبد تلك شهدت بداية الوحي بالرؤيا الصادقة، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرى الرؤيا فتأتي واضحة كفلق الصبح، واستمرت هذه المرحلة ستة أشهر وفق بعض الروايات، وكانت الرؤى تتحقق، كما رآها تمامًا.

وأوضح أنه في أحد أيام شهر رمضان، وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سن الأربعين، جاءه جبريل عليه السلام في غار حراء، فرآه النبي عيانًا، ففزع منه وطلب منه جبريل أن يقرأ، فقال النبي: "ما أنا بقارئ"، فقام جبريل بأخذه وضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد، ثم تركه وكرر الطلب، وتكرر الأمر ثلاث مرات، ثم قال له جبريل: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ"، وكانت هذه الآيات أول ما نزل من القرآن الكريم على قلب النبي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

