الكويت سحبت جنسيته.. من هو الداعية الإسلامي طارق السويدان؟

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت مرسوماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 24 شخصاً، من بينهم الداعية الإسلامي طارق السويدان، وممن اكتسبها معهم بالتبعية.

وصدر المرسوم بتوقيع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حسب صحف ومصادر كويتية، ولم يحدد المرسوم المادة التي استند عليها في سحب جنسية السويدان، إلا أن الكويت قد أعلنت في وقت سابق سحب الجنسيات في حالات الازدواجية، والغش والتزوير، إضافة إلى من حصل عليها تحت اسم الأعمال الجليلة، وأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد... فمن هو الداعية طارق السويدان؟

من هو الداعية طارق السويدان؟



طارق السويدان وُلد في الكويت عام 1953، وحصل على دكتوراه في هندسة البترول من جامعة بالولايات المتحدة، فيما تولدت شهرته الحقيقية خلال مجاله الدعوي، الإعلامي، والفكري هو كاتب ومتحدث إسلامي، له محاضرات وبرامج تلفزيونية حول الفكر الإسلامي، القيادة، تنمية الذات، والتاريخ الإسلامي.



واشتُهر السويدان بكونه مهتما بالتنمية البشرية، الإدارة، وبناء القيادات؛ ولهُ مؤلفات عديدة في هذه المجالات، فيما تمت ترجمت بعض كتبه إلى لغات أجنبية.



عيّن مدير عام قناة قناة الرسالة الفضائية حتى 2013 حيث أُقيل من منصبه - بحسب تقارير - بعد أن اعترف بأنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر اعتُبر سبباً لفسخ عمله في القناة.

من الناحية الفكرية، يُعرف عن السويدان مواقفه التي تجمع بين الفكر الإسلامي والتنمية البشرية، وأيضًا له مواقف سياسية، منها مواقفه من قضية فلسطين والصراع مع إسرائيل.



مواقف السويدان البارزة



ومن مواقف السويدان البارزة دعمه لحقوق المرأة داخل إطار الشريعة، معلنا أنه «مؤمن بأن المرأة تساوي الرجل»، وأن بعض الممارسات التقليدية التي تُدان باسم «الدين» ليست من الإسلام الحقيقي، مؤكدًا في تصريحات سابقة أن الإسلام لا يعني تسلطًا أو استبدادًا، وإن الظلم والاستبداد - حتى لو عن طريق «إسلاميين» - يجب أن يُرفضا.



ومن أبرز مواقفه، تراجعه عن دعمه لبعض الثورات العربية، رغم أنه كان من دعاة التغيير في البداية، وقال في مقابلة إن كثيرا من ثورات الربيع العربي «جلبت خرابًا»؛ ما أغضب من دعّمها في البداية.



ومن أكثر ما واجهه السويدان من اتهامات هو خلط الدين بالسياسة، ما فتح باب الجدل حول دور الداعية: هل هو دعوي فقط؟ أم سياسي أيضًا؟



