في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، حظي المتسابق رضا محمد بإشادات واسعة من لجنة التحكيم، حيث قدم تلاوة متميزة ومتقنة دفعت بعض أعضاء اللجنة للتأكيد على إمكانية تسجيله لمصحف مرتّل فورا.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن أداء رضا محمد اتسم بالإجادة في جميع الجوانب، مشددًا على ثقته الكبيرة في مستقبله في ساحة التلاوة.

وقال الأزهري: "هناك إتقان وإجادة في كل شيء، وأنا طموح وأعقد أملًا عظيمًا أن يتمم الله لك هذا المسار، وقريبًا نراك شمسًا ساطعة في سماء دولة التلاوة."

من جانبه، أكد الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف أن قراءة رضا محمد كانت جيدة جدًا وممتازة، مشيرًا إلى أنه يصلح لتسجيل مصحف مرتّل فورًا، في إشارة إلى جودة الأداء وضبط أحكام التلاوة واستقرار الصوت.

وتُعرض الحلقة على قنوات "الناس" و"الحياة" و"CBC" و"مصر للقرآن الكريم"، إضافة إلى منصات وزارة الأوقاف المصرية ومنصة "Watch It"، مما يتيح لعشاق القرآن الكريم متابعة المنافسة مباشرة.

وتشهد الحلقة اليوم منافسة بين ستة متسابقين نجحوا في تجاوز المرحلة الأولية، وهم: رضا محمد رضا، محمد القلاجي، أشرف سيف صالح، وليد صلاح عطية، محمد ماهر شفيق، ومحمود السيد عبد الله. ومن المقرر أن يتأهل خمسة منهم إلى المرحلة التالية، بينما يغادر متسابق واحد.