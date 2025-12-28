الإفتاء تحذر: التهرب من دفع الضرائب والجمارك غير جائز شرعًا

حذرت دار الإفتاء المصرية من التهرب من دفع الضرائب والجمارك، وعدم أداء الالتزامات للدولة والمصالح العامة.

وقالت الإفتاء إن التهرب من دفع الضرائب والجمارك غير جائز شرعًا؛ ذلك أن هذه الالتزامات المالية عبارة عن مقدار محدد تفرضه الدولة في أموال المواطنين نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع ولخلق نوع من التوازن في المجتمع بين فئاته المختلفة، فكان فرض مثل هذه الالتزامات للمصلحة العامة الواجب مراعاتها.

وأضافت الإفتاء، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أنه قد أقرَّ جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة الضرائب؛ إعمالًا لما تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في المال حقًّا سوى الزكاة؛ ومما يدل على ذلك: قوله صلى الله عليه وآله وسلم -مؤكدًا هذا المعنى حين سُئل عن الزكاة-: «إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» رواه الترمذي.

