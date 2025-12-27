كيف أتعامل وأتعايش مع زوجتي التي تكذب كثيرًا؟.. يسري جبر يُجيب

كتب- محمد قادوس:

رد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصل يقول: "زوجتي تكذب كثيرًا، وأشعر أنها لا تخاف الله سبحانه وتعالى في أفعالها، فكيف أتعايش معها؟"، قائلًا: "جاريها على كذبها، لكن تودد إليها حتى تحبك، فإذا أحببتك لن تكذب وسوف تكون صادقة، لأن الإنسان يحب تقليد من يحبه".

وأضاف جبر خلال تقديمه برنامج "اعرف نبيك" المذاع عبر قناة" الناس": أنه يمكنك أن تتغافل عن كذبها وتعتبرها مثل الطفل، فالطفل من الممكن أن يكذب أمام والده، وفي بعض الأحيان يُخيّل له أن الحلم الذي يراه بأنه يقظة، هو لا يعتبر ذلك كذبًا، وإنما يحكي حلمه ظنًا منه أنه يقظة، فالطفل يحكي أحلامه على اعتبار أنها يقظة، ويكون في نظر الأب أنه كذاب، ومن وجهة نظره هو ليس بكذاب.

وتابع: اعتبر أن زوجتك ليست في سن الطفولة، وعاملها معاملة الأطفال، لا تصدق كل كلامها، واجعلها تقول مثل الإسرائيليات، لا تصدقها ولا تكذبها.

