أثارت واقعة في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية بين أحد السكان وعامل في مسجد بسبب ارتفاع صوت القرآن الكريم قبل أذان الفجر.

ووفقًا لفيديو تم تداوله على نطاق واسع، فقد ظهر رجل وهو يعترض على شدة صوت قرآن الفجر المذاع بأحد المساجد، قائلاً: "مش عارفين ننام من الإزعاج... في ناس كبيرة ومريضة!".

وأضاف في مقطع الفيديو: "إحنا مش مشغلين دي جي! الميكروفون ده للآذان، ومينفعش أشتكي كل يوم. حرام نزعج الناس كده، حتى لو قرآن".

الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل الأذان لصلاة الفجر والجمعة

أما حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل الأذان لصلاة الفجر والجمعة، فسبق أن أوضحته دار الإفتاء المصرية، عبر فتوى رسمية للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق.

يقول فضيلة المفتي السابق ان قراءةَ القرآن قبل الأذان واجتماعَ الناس على سَمَاعِهِ أمر حَسَنٌ يَجمَعُ الناس على كتاب الله تعالى ويُهَيِّئُهُم لِأداءِ شعائرِ الصلاةِ ولا إثم فيه ولا بدعة، ويَجِبُ أنْ يُرَاعَى عند إذاعته ألَّا يَكُونَ مَصْدَرَ مُضَايَقَةٍ للناس بِعُلُوِّ صوتِ مُكَبِّرِ الصوت، وأنْ يَكُونَ بِاختِيَارِ ذَوِي الأصواتِ الحَسَنَةِ مِن القُرَّاءِ مع اتباع اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: أما قراءةُ القرآن قبل خُطبةِ الجمعةِ فهو أمرٌ مشروعٌ طيبٌ يَجمَعُ الناسَ على كتاب الله تعالى، ويُهَيِّئُهُم لِأداء شعائر الجمعة، وقد ندب الإسلام قراءة القرآن في كل الأيام وخاصة يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف، فعن أبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ» أخرجه الإمام الحاكم في "المستدرك" وصححه.

وتابع: أما حكم تشغيل القرآن في مكبر الصوت فكما ورد سابقًا، وأيضًا قراءة القرآن بالصوت الحسن، فعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا» أخرجه الإمام الحاكم في "المستدرك".

وختم الدكتور شوقي علام فتواه، مؤكدًا أن هذا كله مقيد بما تقيده به اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الأوقاف المصرية.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضاً:

صوت قرآن الفجر بالمسجد يتسبب في أزمة.. الأوقاف تحسم وعلماء يعلقون

اختلفوا في المسجد حول تشغيل قرآن الفجر قبل الصلاة.. وعالم أزهري يحسم