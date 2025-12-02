بعد واقعة إعلان "الطبيب الوسيم" عن تخصصه في علاج الأمراض النفسية، وما أثاره من ردود وتعليقات مثيرة، خصوصا من فتيات وسيدات أظهرن الإعجاب وتبادلن عبارات المديح بوسامة الطبيب النفسي، كشف الداعية الإسلامي عبدالله الأزهري، عن حكم نظر المرأة للرجال بشكل يثير الرغبة والشهوة.

وفي رده على سؤال نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، من سيدة تقول: هو عادي اني أبص على راجل حلو ولا حرام؟ رد الأزهري بشكل ساخر، قائلًا: مفيش مشكلة لما نلقى رجل شكله جميل نتأمل ونتمعن في خلقة ربنا الجميلة.. ومفيش مشكلة برضو لما نلقى بنت جميلة نقعد نبصلها ونتتمعن في خلقة ربنا الجميلة!

واستدرك الداعية، مفسرا كلامه: "طبعا اللي فوق ده كلام خايب، لا يصدر من رجل عنده نخوة أو مروءة أو ذرة من دين".

وشدد الأزهري على أن من أعظم المصائب "اللي ممكن يرتكبها الإنسان في حق نفسه، أن يكون أسيراً لنظراته وشهواته.. ساعتها بتفقد ذوقك العام تماماً، وعمرك ما تتلذذ بالموجود معاك حتى لو اتجوزت أو اتجوزتي ملك جمال العالم".

وختم الداعية الإسلامي، محذرا من غريزة النظر، قائلًا: غريزة النظر عدو شرس متربص بصاحبه، فمتى أطلقت العنان لنظرك قادك إلى الحرام، فكل زنا يبدأ بنظرة، لذلك ربنا حجّم غريزة النظر، في قوله تعالى في حق الرجال: "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ"، وقوله تعالى في حق النساء "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ".. فاستقيموا يرحمكم الله.

اقرأ ايضًا:

الشيخ أبوبكر: "البشعة" كفر وخروج من الملة.. وأمين الفتوى يعترض ويستشهد برأي الإفتاء

فيديو- داعية أزهري: التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن من علامات الحسد

أمين الفتوى يوضح الشرح الصحيح لحديث «لولا حواء لم تخن أنثى زوجها»