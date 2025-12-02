هل يكفي الالتزام بالعبادات دون الأخلاق؟.. هاني تمام يوضح

أوضح الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أن فصل الدين عن الأخلاق أمر شائع بين بعض الناس لكنه مفهوم خاطئ تمامًا، مؤكدًا أن الدين ليس مجرد أداء العبادات فقط كالصلاة والزكاة والصوم والحج، بل يشمل أيضًا السلوك الحسن والتعامل مع الآخرين داخل البيت وخارجه.

وأضاف تمام خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المقياس الحقيقي لخير الإنسان هو حسن تعامله مع أقرب الناس إليه، وهم الزوجة، الأبناء، والأهل، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».

وأوضح أن الصدق في البيت يبرز الأخلاق الحقيقية للإنسان، حيث يمكن أن يظهر الإنسان بمظهر حسن أمام الآخرين لكنه قد يفتقر للأخلاق داخل بيته.

وأشار إلى أن حسن الأخلاق يمكن أن يعوض عن نقص في العبادات، قائلاً: "أحيانًا يكون لدينا تقصير في بعض الفرائض والعبادات، لكن حسن الخلق يعلي درجات الإنسان عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الرجل ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة»".

وأضاف أن العكس صحيح أيضًا، فـ سوء الخلق قد ينزل بالإنسان تحت درجاته مهما كثرت عباداته.

وأكد على أن الدين والأخلاق لا ينفصلان، وأن الاعتناء بالأخلاق داخل البيت وخارجه جزء لا يتجزأ من التدين الصحيح، داعيًا الجميع إلى مراجعة سلوكهم مع أسرهم والأقارب واعتباره جزءًا من عباداتهم اليومية.

