أربعة أمور تساعد في نجاح الزواج ودوام العشرة.. يوضحها أستاذ بالأزهر

كتب : علي شبل

06:23 م 15/12/2025

الدكتور هاني تمام

كشف الداعية الإسلامي الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، عن بعض أسباب نجاح العلاقة الزوجية، محددا 4 أمور تساعد على نجاح الزواج ودوام العشرة.

ونشر تمام، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 4 أسباب تسهم في نجاح واستمرار الحياة الزوجية، وهي:

١) الأمان، بأن يشعر كل واحد من الزوجين بالأمان من ناحية الآخر.

٢) الاحترام، فيحترم كل واحد منهما الآخر، ومن ادعى محبة الآخر ولم يحترمه فهذا حب مغشوش.

٣) الاهتمام، بأن يهتم كل واحد واحد بالآخر ، بما يحب ويكره.

٤) الامتنان، بمعنى أن يمتن كل واحد منهما للآخر عندما يعامله بالمعروف، فعلى الزوجة أن تشكر زوجها على فعل المعروف ولو كان قليلا لها ليزداد منه وكذلك العكس بالنسبة للزوج يشكر زوجته وهكذا. تستقم البيوت وتحل فيها السكينة.

الدكتور هاني تمام نجاح الزواج العلاقة الزوجية

