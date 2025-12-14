ما حكم مَن يُبرّر الاحتكار بالتصدق بالأرباح الزائدة؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم مَن يُبرّر الاحتكار بالتصدق بالأرباح الزائدة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن التاجر الذي يقوم باحتكار السلع وبيعها بضعف السعر بحجة أنه سيتَصدَّق بالزيادة في السعر على الفقراء آثم شرعًا، سواء تَصدَّق بها أو لا.

عمرو الورداني: المحتكر ملعون

"بعض التجار يرفعون السلع على المواطنين بدون أي ضوابط فما حكمهم في الشرع؟".. سؤال سبق أن تلقاه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال اتصال هاتفي في إحدى حلقات برنامجه "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى المصرية، ليوضح حكم الشرع في الاحتكار واستغلال التجار حاجة الناس بدون داع.

وقال الورداني إن النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن المحتكر قال المحتكر ملعون، وهو من إذا كانت لديه سلعة فيخفيها حتى يرتفع سعرها ثم يبيعها، فإن كان ما يرويه السائل شكلا من أشكال الاحتكار فهو من الكبائر، ومن يفعله يأخذ إثمًا بعدد الناس الذين تضرروا منه.

وأوضح الورادني أن للبائع أن يرفع السعر بمقدار ما ارتفع عليه، أما لو كان يرفع الأسعار استغلالًا للناس وأوجاعهم وحاجاتهم فهو خطأ، "نتقي الله سبحانه وتعالى ففي الظروف الحالية قد يوقع الإنسان نفسه في كبيرة دون أن يدري.. فلابد أن نتقي الله في الناس الغلابة"، قائلًا إنه على المسلم أن يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

