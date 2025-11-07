موعد أذان وصلاة العصر اليوم الجمعة 7 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة 7 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الجمعة 7 نوفمبر، في تمام الساعة 2:41 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 7 نوفمبر:

الفجر 4:45 ص

الشروق 6:14 ص

الظُّهْرِ 11:39 ص

العصر 2:41 م

المغرب 5.03 م

العشاء 6:23 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». [أخرجه مسلم]

اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، نحمدك بجميع محامدك ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، وعلى كل حال.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، وأعذنا من كل سوء، وقنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيه.