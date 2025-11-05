تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدك قالت فيه: "أنا بصلي الظهر والعصر وبجهر بالقراءة.. هل ده يجوز؟"

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الصلوات الجهرية هي الفجر والمغرب والعشاء، بينما الظهر والعصر هما صلاتان سريّتان، يُقرأ فيهما القرآن سِرًّا دون رفع الصوت سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد.

وأشار شلبي إلى أن من رفع صوته بالقراءة في الظهر أو العصر سهوًا أو نسيانًا، فصلاته صحيحة تمامًا، ولا تحتاج إلى سجود سهو، لأن ذلك من هيئات الصلاة وليس من أركانها أو واجباتها.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه يجوز رفع الصوت قليلًا فقط بقدر ما يسمع المصلي نفسه إذا كان ذلك يعينه على التركيز والخشوع أو يخفف من الوسوسة، معتبرًا أنه لا يُعد جهرًا مخالفًا للسنة بل وسيلة لاستحضار القلب.

وختم الدكتور محمود شلبي، مؤكدًا أن من جهر عمدًا في صلاة سرية فقد خالف السنة، لكن صلاته صحيحة ولا تُعاد، مشددًا على أن الأصل في الظهر والعصر هو القراءة سرًّا اتباعًا لهدي النبي ﷺ.

