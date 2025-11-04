إعلان

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : علي شبل

02:52 م 04/11/2025

صلاة المغرب

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.


وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر.
وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، في تمام الساعة 5.05 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.


مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر:


الفجر 4:43 ص
الشروق 6:11 ص
الظُّهْرِ 11:38 ص
العصر 2:43 م
المغرب 5.05 م
العشاء 6:24 م


ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:


قال رسول الله ﷺ:(مَنْ قرأَ آيةً الكُرسِيِّ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ ، لمْ يمنعْهُ من دُخُولِ الجنةَ إلَّا أنْ يمُوت)


اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته..
اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إمامًا ونورًا وهدًى ورحمة، اللهم ذكّرنا منه ما نُسِّينا، وعلِّمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

