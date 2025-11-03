هل أرباح الوديعة البنكية حلال؟.. أمين الفتوى يحسم الرأي الشرعي (فيديو)

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من إحدى المشاهدات، قالت فيه إنها تمتلك مالًا من ميراث والدها، وترغب في وضعه كوديعة في البنك لتأخذ من أرباحه شهريًا، متسائلةً: هل هذا حلال أم حرام؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، أن الإيداع في البنوك أمر جائز شرعًا، مؤكدًا أن البنك مؤسسة استثمارية حديثة، وليست مؤسسة ربوية كما يظن البعض.

وبيّن الشيخ وسام أن التعامل البنكي في الودائع يُعد عقدًا استثماريًا مشروعًا بين المودِع والبنك، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في أنشطة مباحة، ويُوزّع الأرباح المتفق عليها وفقًا لعقود واضحة وشفافة، وهذا لا يدخل في باب الربا المحرّم.

وأضاف أن تحريم الربا ثابت في جميع الشرائع السماوية، لقوله تعالى: «وأخذهم الربا وقد نُهوا عنه»، لكن لا يصح أن نُطلق وصف الربا على معاملات تختلف في حقيقتها وتكييفها الفقهي، مشددًا على أن الربا شيء، والاستثمار البنكي المشروع شيء آخر.

وختم أمين الفتوى الرأي الشرعي في إيداع الأموال في البنوك والتربح بعوائدها، قائلًا: «الإيداع في البنك وأخذ الأرباح الناتجة عنه جائز شرعًا ما دام يتم وفق عقود استثمارية مشروعة، ولا يندرج تحت مسمّى الربا المحرَّم».

