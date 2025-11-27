إعلان

موعد أذان وصلاة العشاء اليوم الخميس 27 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : محمد قادوس

05:00 م 27/11/2025

موعد أذان العشاء

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 27 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العشاء، اليوم الخميس 27 نوفمبر، في تمام الساعة 6:17 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر:

الفجر 4:58 ص

الشروق 6:29 ص

الظُّهْرِ 11:42 ص

العصر 2:36 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إن ضاقت بنا الأحوال فافتح لنا من خزائن جودك.. وإن أُغلقت في وجوهنا الأبواب فافتح لنا باب رحمتك الذي لا يُغلق…

اللهم ارزقنا يقينًا لا يتزعزع وصبرًا لا ينفد وتوكلًا لا يخيب ورضًا بما قسمت لنا يا أكرم الأكرمين…

اللهم اجعل لنا من كل كربٍ فرجًا ومن كل همٍّ مخرجًا ومن كل عسرٍ يُسرًا ومن كل دعاءٍ استجابة..

