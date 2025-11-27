أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أننا لا نواجه اليوم مجرد أخبار موجعة، بل «فاجعة حضارية» تكشف خللًا عميقًا في منظومة القيم، مشيرًا إلى أن السيولة الأخلاقية التي ظهرت مع تحولات العصر لم تقتصر على اختلاف الآراء، بل سمحت بظهور «طفح على جلد الأخلاق» وفتح الباب أمام سلوكيات قبيحة تنفجر في وجه المجتمع.

وأضاف الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن ما تعرض له الأطفال في الأيام الأخيرة من اعتداءات بشعة في أماكن كان يُفترض أن تكون «أكثر البقاع أمانًا»، كالمدارس، يمثل خصمًا من رصيد الفطرة الإنسانية، ويهدد بجعل المجتمع أكثر توحشًا إذا لم يتحرك الجميع لحماية الأطفال واستعادة منظومة الأخلاق. وأضاف أن جريمة الاعتداء على طفلة لم تتجاوز خمس سنوات مثال صارخ على كارثة لا يمكن التعامل معها كمجرد حادث فردي.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه لا يميل إلى التهويل أو التهوين، وإنما ينطلق من دراسة الظواهر بمنهج علم اجتماع التدين، معتبرًا أن هذه الحوادث تمثل «جرس إنذار حضاري» يعلن بوضوح وجود خلل كبير. وشدد على أن المجرم لا يستحق إلا أقصى العقوبات الرادعة، وأن كل من تستر أو أهمل أو قصّر هو شريك في الجريمة ويجب أن تطاله العدالة.

وأكد الورداني أن الهدف ليس بث الرعب في نفوس الأطفال ولا إنتاج خطاب يدفنهم داخل الخوف، بل تقديم وعي متزن يدرس الحالة بهدوء ويقدم خطوات عملية لحماية كل طفل، سواء من تأذى بالفعل أو من لم يولد بعد. وقال: «لازم نقول لكل طفل: اطمئن.. العالم بخير، وإحنا هنا عشان نحميك».

وأوضح أن الحماية لا تتحقق بالصراخ ولا بالترويع، بل بالوعي والعدالة، فـ«العدالة ليست انتقامًا، بل منظومة» يجب أن تشمل كل مستويات الحياة. وبيّن أن الطفولة ليست مجرد مرحلة عمرية، بل «قيمة وأمانة» تستوجب من المجتمع أن يقف صفًا واحدًا لحمايتها.

وأكد على ضرورة توحيد الجهود وتنظيم الصفوف في مواجهة هذا الخطر، معتبرًا أن قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى» هو المنهج الأمثل لتشكيل مشروع حضاري لحماية الأطفال وصون براءتهم.

